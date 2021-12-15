Базы данных по источникам выбросов в регионе подготовили ученые ИГУ

Фото: предоставлено пресс-службой ИГУ.

Базы данных по источникам выбросов загрязняющих веществ на территории региона, их концентрации в атмосфере и заболеваемости населения подготовили ученые Иркутского государственного университета в рамках реализации проекта, поддержанного грантом Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Иркутской области.

Также ученые построили разновременные карты с отображением участков тепловых аномалий, включая городские острова тепла Иркутской области, провели оценку обеспеченности крупных населенных пунктов региона зелеными насаждениями, определили состояние защитных зон и т.п.

Саяна Вологжина, руководитель проекта, декан географического факультета ИГУ:

— Иркутская область является одним из регионов, в котором уровень загрязнения атмосферного воздуха над некоторыми городами превышает предельные допустимые нормативы, а соответственно страдает здоровье жителей этих населенных пунктов. Из-за атмосферных процессов это загрязнение может перенестись на большие расстояния. Поэтому особо важно провести комплексное эколого-климатическое исследование нашего региона.

Исследования по проекту комплексного эколого-климатического исследования территории Иркутской области в условиях высоких темпов изменений климата и возросшей антропогенной нагрузки, влияющей на геоэкологические риски здоровья и жизни населения жителей Восточной Сибири, уже два года ведут сотрудники кафедр гидрологии и природопользования и метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Заключительным годом в реализации проекта станет 2022 год. На каждый год РФФИ и Правительство Иркутской области выделяет по 500 000 руб.

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для принятия управленческих решений органами муниципальной и региональной власти, послужить отправной точкой для территориального планирования, а также помочь в формировании стратегии устойчивого развития региона.

Грант выполняется в рамках регионального конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимого совместно РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований) и Правительством Иркутской области.