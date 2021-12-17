1198 хвойных деревьев обработают для защиты от вырубок в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации г. Иркутска

Защитить хвойные деревья в черте города от предновогодних вырубок решено, как и обычно, обработкой специальным раствором. При попадании в тепло срубленная елочка или сосна начнет издавать очень неприятный запах, от которого трудно избавиться. Всего в областном центре спецраствором опрыскают 1198 хвойных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- На острове Конный уже обработали 33 елки и сосны, а на острове Юность – 90 елок, сосен и кедров, - рассказали в мэрии. - «Операция «Ель» продолжается. Используемый препарат соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, он безопасен для людей и животных. Все участки, обработанные раствором, будут обозначены предупреждающими табличками.

В этом году в состав средства даже добавили зеленое мыло – компонент, который поможет химии дольше остаться на кронах деревьев, а весной поможет легко смыть с них копоть и пыль, плюсом к этому он также защитит хвойные от вредителей и болезней.

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