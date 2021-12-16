Асфальтовые плиты укладывают на трамвайных путях на улице Депутатской в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске на улице Депутатской начали укладку асфальтовых плит на трамвайных путях. Всего уложено 200 плит - это 50% работ. Полностью завершить ремонт планируют до конца декабря. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Асфальтовые плиты – наиболее оптимальный вариант покрытия для использования на трамвайных путях. Если необходим ремонт рельсов, то плиты удобнее и проще снять на время его проведения, – пояснил заместитель директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Ремонт на Депутатской проходит в ночное время с 0:00 до 05:00. За одну смену укладывают 10-15 плит. Сначала рабочие демонтируют асфальт, затем подготавливают и укрепляют основание, используя щебень и отсев, после чего кладут плиты.

Прослужить плиты должны 5 лет. Гарантийный срок на них – 3 года. В 2022 году работы запланированы на других участках трамвайных путей.

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