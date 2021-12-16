Ключи от 223 квартир передали детям-сиротам в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области ключи от 223 квартир в чистовой отделке передали детям-сиротам. Еще 17 человек получат жилье до конца года. В региональном минимущества уже завершают оформление договоров найма на заселение многоквартирного дома в первой очереди жилого комплекса в Ленинском округе. В ноябре в многоэтажке открылся опорный пункт полиции, сегодня разрабатывается комфортная дорожно-тропиночная сеть и транспортная доступность. Квартиры были куплены за счет средств федерального и областного бюджетов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Оформление договоров специализированного найма началось 17 ноября, – рассказала министр имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова. - Состояние всех квартир на соответствие условиям государственных контрактов проверено. Отработали с застройщиком устранение замечаний.

Квартиры передаются жильцам по договорам специализированного найма на пять лет. В течение этого срока жилье является собственностью региона. Затем при принятии органами социальной защиты населения решения об отсутствии трудной жизненной ситуации граждане смогут заключить договор социального найма и приватизировать квартиру.

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