133 иркутских семьи получили сертификаты на покупку жилья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жилищные сертификаты в 2021 году получили 133 иркутские молодые семьи. В прошлом году помощь по госпрограмме получили 84 семьи. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В этом году 113 семьям выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, - рассказал мэр Иркутска. - 20 семей получили муниципальную поддержку из бюджета города Иркутска на погашение части основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам в размере 25% от расчетной стоимости жилья.

В 2021 году на реализацию подпрограммы в Иркутске было потрачено 152 миллиона 191 тысяча рублей. Это средства федерального, областного и городского бюджетов.

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