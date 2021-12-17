17-летнего подростка поймали с наркотиками на пристани «Ракета» в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
17-летнего подростка в Иркутске будут судить за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
С крупной дозой наркотика – три грамма - парня задержали в сентябре на пристани «Ракета». Туда он добрался после того, как забрал запрещенные вещества в «тайнике-закладке» рядом с одним из супермаркетов города.
- Иркутянина задержали сотрудники Байкало-Ангарского ЛОП на водном транспорте, - говорят следователи. – Пакетик с наркотическим веществом был ими изъят.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Иркутска.
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