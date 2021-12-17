Сибиряк выплатил алименты на троих детей после назначения обязательных работ в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителю села Баяндай назначили 20 часов обязательных работ из-за непогашения долга по алиментам в размере более 374 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Мужчина должен был выплачивать половину доходов на содержание трех несовершеннолетних детей. Однако отец уклонился от своих обязанностей, накопил приличную сумму долга.

- Мировым судьей судебного участка № 129 Баяндаевского района неплательщику назначены обязательные работы на срок 20 часов за «Неуплату средств на содержание детей», - говорит начальник отделения судебных приставов по Эхирит-Булагатскому, Баяндаевскому и Ольхонскому районам Елена Кондратьева.

После этого сибиряк сразу погасил задолженность. Но, выполнить обязательные работы ему все же придется.

Читайте также:

Сибиряк поджег жилой дом в Иркутской области, один человек погиб. Мужчина подпер входную дверь и облил ее горючкой (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08