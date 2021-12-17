Водитель из Ангарска выплатит штраф за высадку ребенка из автобуса на мороз Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водитель из Ангарска выплатит штраф за высадку ребенка из автобуса. Во время поездки выяснилось, что у школьника нет денег на транспортной карте. При этом мальчик уже несколько дней подряд ездил бесплатно. Транспортная компания неоднократно напоминала родителям пополнить баланс, но те по какой-то причине не отреагировали. После случившегося мама 11-летнего школьника обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области Татьяне Афанасьевой. Об этом детский обмудсмен рассказала в своем Instagram-аккаунте.

- Изучив ситуацию и усмотрев нарушение прав несовершеннолетнего, обратилась в адрес территориального отдела государственного автодорожного надзора по Иркутской области для проведения проверки, - рассказала Татьяна Афанасьева. -Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Иркутской области за допущенное нарушение генеральный директор транспортной компании привлечен к административной ответственности по ч. 2.1. ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица).

Также детский омбудсмен отметила, что случай, произошедший в Ангарске не единичный. Однако ответственность лежит не только на водителях, но родителях, которые согласно закону обязаны обеспечивать все потребности своего ребенка.

Напомним, с 2021 года за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, для водителей предусмотрена административная ответственность.

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