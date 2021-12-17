Что стало со щенком, которого горе-хозяева смыли в унитаз в Ангарске. Фото: Владимир Баталов

Игривая, здоровая и жизнерадостная – за жизнью четырехмесячного щенка по кличке Рада следит едва ли не весь Ангарск. Это сегодня она любимая питомица, а еще совсем недавно от новорожденной малышки пытались избавиться…смыв в унитаз.

- Около полуночи я услышал в квартире, как кто-то по трубам скребет, жалобно плачет и, словно, захлебывается, - поделился воспоминаниями сосед тех самых горе-хозяев Николай Петров. Он и его сосед Владимир Баталов спустились в подвал и заглянули в канализацию. Находка повергла их в шок – в трубе барахтался крохотный щенок. Отмыв несчастного, Владимир решил приютить малыша, ведь как раз недавно у их семьи окотилась кошка. Однако все попытки приложить кроху к новоиспеченной мамочке были безуспешны. Тогда роль кормилицы ангарчанин и его жена решили разделить между собой – поили слепого щенка из бутылочки молоком, пока тот не научился есть самостоятельно.

На вопросы соседей «Зачем так поступать с животным?» хозяева собаки, которая принесла нежеланный помет, оправдывались, мол, случайно уронили щенка в унитаз и нажали кнопку слива.

Рада уже четыре месяца живет с кошачьей семьей. Фото: Владимир Баталов

Сначала семья Баталовых планировала найти спасенной крохе заботливых хозяев, но не заметили, как сами привязались к ней и решили оставить. К слову, кличку собаке «подарили» подписчики одного из ангарских пабликов, с которыми Владимир постоянно делится фотографиями и новостями из жизни Рады. А сам чудом спасенный щенок прекрасно чувствует себя в окружении кошачьей семьи и, кажется, даже перенимает их повадки.

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