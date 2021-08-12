«Смыли в унитаз»: в Ангарске новорожденного щенка спасли из канализационной трубы. Фото: Николай Петров

- Около полуночи я услышал в квартире, как кто-то по трубам скребет, жалобно плачет и, словно, захлебывается, - вспоминает события прошлой ночи ангарчанин Николай Петров. - Сначала думал, показалось. Но через пару минут ко мне пришел сосед Владимир и попросил ключи от подвала, мол, какое-то животное точно нуждается в помощи. Вниз спустились вместе. Бывало, что котята, живущие в подвале, лазали между трубами. Думали, что это один из тех случаев.

Мужчины приоткрыли заслонку, через которую проглядывалась канализационная труба и увидели источник шума. Там навзрыд плакал... крохотный щенок. Мужчины подцепили его проволокой и достали наружу. Помыли. А пока отогревали и приводили кроху в чувство, все удивлялись, ну кто мог так жестоко поступить с малышом. И за что?!

- У нас в подъезде всего у одной семьи была беременная собака и щенок внешне очень похож на нее, - рассказал корреспонденту «КП» - Иркутск» ангарчанин. - Ее хозяева живут на третьем этаже. Часто выпивают. Сейчас как раз время, когда к они постоянно принимают гостей и что-то празднуют. А в июле из их окна вылетел котенок. Мужик руку приложил, а на вопросы соседей отвечал: «Он сам упал».

На следующий день мужчины пытались достучаться до соседей, спросить их ли щенок. Но в квартире, кроме лая собаки, ничего не слышно. Двери никто не открывает. Николай и Владимир хотят довести дело до конца, поэтому планируют написать заявление в полицию. Однако правоохранители по результату мониторинга соцсетей уже проводят проверку. Об этом корреспонденту «КП» - Иркутск» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сегодня чудом выживший щенок впервые поел. У одного из спасителей, Владимира Баталова, как раз на днях родила кошка. Пытались прикладывать кроху к ней, но безрезультатно. Пришлось кормить молочной смесью из бутылочки. Спит бедняга с той же кошачьей семьей, они заменяют ему мамино тепло. Ангарчане просят откликнуться хозяев собак, у которых недавно появилось потомство, чтобы пристроить малыша к ним. А затем найти для него и любящего хозяина.

КАК СВЯЗАТЬСЯ СО СПАСИТЕЛЯМИ ЩЕНКА

Если вы хотите предложить помощь спасителям щенка, то связаться с Николаем Петровым можно по номеру: 8(950)-104-28-17

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