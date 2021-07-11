Пожила для себя: анаконда Конни из Иркутска спустя 11 лет родила "тридцатерняшек". Фото: Иркутская зоогалерея

"Спасибо за новую фобию", "Пора переезжать из Иркутска", "Пожалуйста, пересчитывайте их каждый день на случай побега" - это лишь часть комментариев взволнованных пользователей сети к радостной новости Иркутской зоогалереи. Там в 2021 году произошел настоящий бэби-бум. Причем коснулся он даже тех дам, которые наотрез отказывались примерять на себе роль молодых мамочек и долгие годы были откровенными чайлдфри.

"Пора пожить для себя"- примерно так подумала анаконда Конни после первых родов. Ей удавалось избегать родительских хлопот в течение целых 11 лет, несмотря на то,

что разнополые змеи живут в одном террариуме. Шло время и сотрудники зоопарка уже не надеялись дождаться от своенравной барышни деток.

- Верный признак беременности - долги отказ от корма, но Конни регулярно нас таким образом обманывала, устраивая себе разгрузочные месяцы просто потому, что весьма упитана по жизни, - рассказывают в официальном аккаунте зоогалереи. - В этот раз было также, никто особо на длительную голодовку внимания не обратил и только совсем недавно заметили, что змея голодает четвертый месяц, а фигура при этом корректируется совсем не в ту сторону.

Так Конни неожиданно осчастливила сотрудников зоопарка. И вот настал день родов... Как известно, анаконды, как их братья удавы, живородящие, то есть не откладывают яйца. Малыши появляются на свет самостоятельными и могут охотиться с первых минут жизни. К слову, 20-30% потомства анаконд, как правило, нежизнеспособны, но не в случае Конни. Ветеринары, затаив дыхание, начали отсчет новорожденных: "1, 2, 3...15, 17, 18...28,29...". "Тридцатерняшки"!

Малышей отселили в соседний террариум, чтобы он не стали маминой закуской, что часто бывает в природе. Фото: Иркутская зоогалерея

- Такого количества, конечно, не ожидал никто,- все еще под впечатлением делятся ветеринары. - Как итог: 30 крупненьких активных малышей, которые сразу решили искусать руки, спасающие их из-под огромной матери, которая могла вполне бы закусить потомством.

Вредных острозубых детишек переселили в отдельный террариум. Так, чтобы новоиспеченная мать могла только видеть, но не есть своих деток. И таким образом, к 4 взрослым анакондам в зоогалерее прибавилось еще 30. Иркутяне в интернете на всякий случай интересуются: - "Скажите, а если землетрясение? Их домик точно крепкий?".

Но беспокоиться не стоит - в Сибири змеи останутся ненадолго. Любителей экзотических питомцев очень много на западе нашей страны, именно туда на обмен и отправят оптом "тридцатерняшек" анаконды. Будут ли они такими же плодовитыми, как мать, уже гадают в комментариях: "Если у каждого из них в будущем родится также по 30 малышей, то получится 900 змей, понимаете? Страшно представить!"

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