В Усть-Илимском районе выпустили на волю пойманного в ловушку браконьерами медведя

Хозяин тайги заточенный в маленькую клетку без воды и еды - страшное зрелище. Зверь сильно изможден, но не прекращает пытаться лапами сломать металлические ограждения.

Нажиться на поимке дикого животного хотели браконьеры в Усть-Илимском районе. В лесу они установили самодельную ловушку с самозапирающимся устройством. Судя по состоянию медведя, просидел он там немало. Благо, зверя в клетке посреди чащи нашли местные жители.

- Прокуратурой организован выезд на данный участок. Использование такого оборудования, как самозапирающаяся клетка для ловли крупного хищника, законом запрещено, является видом браконьерства и не отвечает принципам гуманности, - рассказали "КП"-Иркутск" в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Так с помощью волонтеров, работников охотничьего хозяйства и сотрудников прокуратуры клетку удалось демонтировать и выпустить медведя в тайгу. Хозяин вернулся домой.

Полиция проведет проверку и установит личности охотников, которые устроили незаконную охоту в лесу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожила для себя: анаконда Конни из Иркутска спустя 11 лет родила "тридцатерняшек". Для ветеринаров это самые "многодетные" змеиные роды за всю историю зоогалереи. (Подробности)

Лису, сбитую машиной на Ольхоне, выхаживают в Иркутске. Хищника буквально «перекрутило» под колесами автомобиля. (подробности)

«Кладу ему червячка в клюв, как мама»: в Иркутске девушка выхаживает птенца дикой крачки. Присматривать за ним Елене Мельниковой помогает кот Кузя. (подробности)