Лису, сбитую машиной на Ольхоне, выхаживают в Иркутске. Фото: Иркутская зоогалерея

Воскресный вечер для сотрудников иркутской зоогалереи выдался неспокойным. Доставили пациента в тяжелом состоянии. Молодую лису буквально «перекрутило» под колесами автомобиля, как итог: черепно-мозговая травма, сломанная челюсть, ушиб внутренних органов. Шанс побороться за жизнь покалеченному животному подарили иркутяне, которые возвращались домой с отдыха на Ольхоне. Они заметили несчастную возле дороги.

- Странно, что люди, средь бела дня сбившие животное, предпочли бросить его на обочине умирать и спокойно поехали дальше. Не заметить такое, кажется, очень сложно, - удивляется человеческому равнодушию директор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. О состоянии лисицы она рассказывает в официальном аккаунте в Инстаграм.

Рыжему пациенту ветеринар прописал противошоковую терапию, обезболивающие препараты и строгий постельный режим . Лисицу ввели в искусственный сон, это поможет ей быстрее восстановиться. Сейчас ее состояние оценивают как «относительно благоприятное»: дыхание ровное, температура нормальная, почки и мочевой пузырь не пострадали, что очень важно в таких случаях. Впереди лисицу ждет операция на сломанной челюсти

- Можно даже аккуратненько пофантазировать про последующий выпуск лисички в природу. Тем более что в данном случае, по степени повреждения кости, вариант не самый сложный, - пишет в Инстаграм Людмила Ивушкина.

Однако расслабляться рано – случай сложный. Как назвали его ветеринары «ушиб всей лисы». Животному предстоит перенести длительный наркоз и долгую реабилитацию. Последствия для здоровья пациента может принести именно удар по голове.

Хищнику предстоит операция на челюсти и долгая реабилитация. Фото: Иркутская зоогалерея

Вместе с лечением лисицы сотрудникам зоогалереи предстоит сообщить о травмированном хищнике в нацпарк «Заповедное Прибайкалье», с территории которого он скорее всего выбежал на дорогу, и в Росприроднадзор, так как по закону, чтобы оказать дикому животному лечебную помощь, это нужно согласовать с профильными службами.

О состоянии рыжего пациента сотрудники зоогалереи обещают рассказывать в соцсетях.

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