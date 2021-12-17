Журналисты «Комсомольской правды» стали победителями конкурса на лучшие материалы о Законодательном Собрании Иркутской области

Наталья Кравченко и Яна Лисина в числе лучших парламентских журналистов. Фото: Любовь Леонова

В Законодательном Собрании Иркутской области наградили журналистов, которые стали победителями в конкурсе на лучшие материалы по освещению деятельности областного парламента в СМИ. Второй год подряд среди них сразу два сотрудника «Комсомольской правды».

Это руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко. Ей не было равных в номинации «Лучший радиоматериал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном СМИ». И Яна Лисина, заместитель редактора по газете – в номинации «Лучший журналистский материал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном печатном или сетевом СМИ».

Победителям вручили дипломы, цветы в торжественной обстановке в зале заседаний. Депутаты сказали журналистам много хороших слов, отметили важность и значимость их работы.

«Освещать процессы законотворчества непросто,- отметил председатель ЗС региона Александр Ведерников. - Но даже самым сложным темам вы можете придать живой интерес в своих сюжетах, статьях и новостях».

Победители получат денежный приз. Как отметил Александр Ведерников, более 10 лет депутаты награждают лучших парламентских журналистов, что говорит о доверительном диалоге и сотрудничестве областного парламента и региональных средств массовой информации.