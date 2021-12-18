Ждать ли потепления 18 декабря в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После морозной рабочей недели, как и обещали синоптики, в Иркутск возвращается потепление. К счастью, это произойдет в выходные. В субботу, 18 декабря столбик термометра в столице Приангарья покажет вполне комфортные для середины декабря -5, -7 градусов. Ветер подует юго-восточный с переходом днем на северо-западный 3-8 м/с. Днем существенных осадков в городе не обещают. Однако, вечером, возможен небольшой снег.

По Иркутской области прохладнее. По региону ожидается переменная облачность, пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем столбик термометра покажет -5,-10 градусов, при облачной погоде -15,-20, в Катангском районе местами -36,-41, днем -20,-25, при облачной погоде -30,-35.

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