Студент из Иркутска выиграл Всероссийский молодежный фотоконкурс. Фото: правительство Иркутской области.

Студент Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта Денис Крутов стал победителем Всероссийского молодежного фотоконкурса. Второкурсник получил Гран-при в номинации «Морской пейзаж» VII Всероссийского молодежного фотоконкурса «В море - дома».

Денис представил на конкурс несколько фотографий с видами Байкала. Лучшей стала его работа с фото острова Львиная голова, в районе Ольхона.

– Озеро Байкал мне нравится своей чистотой и мощью, - цитирует студента пресс-служба правительства Иркутской области. - На конкурс я отправлял работы, которые сделал на фотоаппарат сестры.

В этом году в конкурсе приняли участие 132 человека, которые представили 342 фотоработы по шести номинациям. Всем этим творческим ребятам удалось проявить себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области увеличили размер прожиточного минимума на 2022 год (Подробности)