Ювелирный магазин загорелся в центре Иркутска. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В Иркутске днем, 18 декабря загорелся ювелирный магазин, находящийся в двухэтажном деревянном здании по улице Седова. Павильон с драгоценностями в считанные секунды заполнился дымом. Сотрудники вызвали пожарных и быстро эвакуировались на улицу. Никто из них не пострадал. Спасатели приехали быстро и справились с огнем.

- Пожар на площади 30 квадратных метров начался во время огневых работ, проводимых подрядной организацией, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Они вскрывают перегородки и внутренние обшивки, а также проливают строительные конструкции.

Добавим, что сейчас точную причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коммунальной аварии холодную воду отключили в пяти домах по улице Байкальская в Иркутске (Подробности)