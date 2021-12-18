Из-за коммунальной аварии холодную воду отключили в пяти домах по улице Байкальская в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коммунальная авария произошла вечером, 17 декабря в микрорайоне Лисиха в Иркутске. На улице 30-й Дивизии произошло повреждение на сетях водопровода. Из-за этого пришлось отключить холодную воду в пяти домах по улице Байкальская. Для жителей организовали подвоз воды.

- На месте работают сотрудники МУП «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал», - рассказал первый заместитель мэра Андрей Южаков. - Дорожная служба с момента разлива воды проводит очистку проезжей части, лотков и тротуаров, а также противогололедную обработку. На месте аварии также дежурят посты ГИБДД.

Специалисты всю ночь откачивали воду из колодцев. Место прорыва сети уже нашли, сейчас проводятся земляные работы для устранения повреждения. Городские власти просят автомобилистов Иркутска пока отказаться от поездок по улице 30-й Дивизии. Вскоре последствия аварии должны устранить.