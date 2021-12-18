В пяти домах по улице Байкальская в Иркутске дали воду после устранения коммунальной аварии. Фото: администрация Иркутска.

Воду дали в пяти жилых домах на улице Байкальская в Иркутске после устранения коммунальной аварии. Повреждение на сетях водопровода устранено. Напомним, вечером, 17 декабря на улице 30-й Дивизии произошло повреждение на сетях водопровода. Из-за этого пришлось отключить холодную воду в пяти домах по Байкальской. Специалисты всю ночь откачивали воду из колодцев.

- Продолжается уборка тротуаров от образовавшейся наледи, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Проезжая часть по улице 30-й Дивизии очищена, проведена противогололедная обработка.

Добавим, что проезд автомобилей на месте коммунальной аварии открыт в обычном режиме.

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