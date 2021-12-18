Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 12:47

В пяти домах по улице Байкальская в Иркутске дали воду после устранения коммунальной аварии

Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В пяти домах по улице Байкальская в Иркутске дали воду после устранения коммунальной аварии. Фото: администрация Иркутска.

В пяти домах по улице Байкальская в Иркутске дали воду после устранения коммунальной аварии. Фото: администрация Иркутска.

Воду дали в пяти жилых домах на улице Байкальская в Иркутске после устранения коммунальной аварии. Повреждение на сетях водопровода устранено. Напомним, вечером, 17 декабря на улице 30-й Дивизии произошло повреждение на сетях водопровода. Из-за этого пришлось отключить холодную воду в пяти домах по Байкальской. Специалисты всю ночь откачивали воду из колодцев.

- Продолжается уборка тротуаров от образовавшейся наледи, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Проезжая часть по улице 30-й Дивизии очищена, проведена противогололедная обработка.

Добавим, что проезд автомобилей на месте коммунальной аварии открыт в обычном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коммунальной аварии холодную воду отключили в пяти домах по улице Байкальская в Иркутске (Подробности)