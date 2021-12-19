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Общество19 декабря 2021 5:43

Байкальский Дед Мороз празднует свой день рождения 19 декабря

Главного волшебника Иркутской области поздравляют «коллеги» со всех уголков России
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Байкальский Дед Мороз празднует свой день рождения 19 декабря. Фото: правительство Иркутской области

Байкальский Дед Мороз празднует свой день рождения 19 декабря. Фото: правительство Иркутской области

19 декабря празднует свой день рождения Байкальский Дед Мороз. Главного волшебника Иркутской области поздравляют «коллеги» со всех уголков России и даже из-за рубежа. Счастья и здоровья желают дедушке дети и взрослые, отправляя ему красивые открытки. За несколько дней Байкальский Дед Мороз получил уже более 700 писем. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Поздравления приходят из разных уголков Иркутской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Очень много теплых слов и поздравлений! Спасибо, мои дорогие. Постараюсь ответить на каждую открытку, – рассказал Байкальский Дед Мороз.

Но даже в преддверии своего дня рождения волшебник продолжает радовать других. В Байкальске именинник вручил модельной библиотеке города подарочное издание книги «Путешествие по сказочной России с легендами о новогодних сказочных персонажах и божествах разных народностей. На форзаце книги свои автографы оставили все волшебные герои, ставшие частью историй.

24 декабря в Москве на Арбате откроется фотовыставка «Сказочные герои России», Байкальский Дед Мороз станет героем нескольких фотографий. Отсканировав на них QR-код, посетители услышат легенду о волшебнике Байкала. Все желающие смогут посмотреть фотографии на Арбате до середины января.

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