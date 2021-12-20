Более 60 спецмашин чистят улицы и парки от снега в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Основные работы по очистке улиц от снега проведены в ночное время. Более 60 спецмашин вышли на уборку парков и магистралей накануне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Иркутска.

В областном центре проводилась противогололедная обработка автодорог, их очистка и вывоз снега, уборка тротуаров. Парки и бульвары в минувшие сутки также очищали от выпавших осадков более ста человек и 12 спецмашин.

- Дорожные службы призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создать дополнительных сложностей на улицах города, - отмечают в администрации столицы Приангарья.

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