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Общество20 декабря 2021 1:05

Более 60 спецмашин чистят улицы и парки от снега в Иркутске

Коммунальные службы работают в усиленном режиме
Мария КНЯЗЕВА
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Более 60 спецмашин чистят улицы и парки от снега в Иркутске

Более 60 спецмашин чистят улицы и парки от снега в Иркутске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Основные работы по очистке улиц от снега проведены в ночное время. Более 60 спецмашин вышли на уборку парков и магистралей накануне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Иркутска.

В областном центре проводилась противогололедная обработка автодорог, их очистка и вывоз снега, уборка тротуаров. Парки и бульвары в минувшие сутки также очищали от выпавших осадков более ста человек и 12 спецмашин.

- Дорожные службы призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создать дополнительных сложностей на улицах города, - отмечают в администрации столицы Приангарья.

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