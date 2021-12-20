Пробки в 8 баллов сковали Иркутск 20 декабря утром. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске в 8 баллов образовались на дорогах города утром 20 декабря. Об этом сообщает Яндекс.

- 8 баллов в понедельник утром – это на 2 балла больше, чем обычно в это время, - отмечает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 11 часам достигнут 3 баллов, но затем начнут расти и к 12 часам достигнут 4 баллов.

Сложно сейчас выбраться из Ленинского района – красным расцвечены оба пути из него – Иннокентьевский мост и Иркутный с улицей Маяковского. Непросто подобраться к Академическому мосту, чтобы уехать в центр Иркутска, и на улице Захарова перед плотиной ГЭС также затор. На большинстве улиц в самом центре столицы Приангарья также движение плотное.

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