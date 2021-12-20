С бизнес-леди взыскали 843 тысячи рублей за искаженные сведения при отправке груза в Усть-Куте Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Жительница Усть-Кута, предприятие которой занимается деревообработкой, заключила договор на оказание логистических услуг на железной дороге. А при отправке груза предоставила искаженные сведения в железнодорожных накладных, что является нарушение федерального закона. Арбитражный суд Приангарья назначил ей выплатить штраф в размере 843 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

- В установленный законом пятидневный добровольный срок бизнес-леди не исполнила долговые обязательства, поэтому средства были списаны с расчетного счета должника, - говорит судебный пристав-исполнитель отделения в Усть-Куте Анна Широчкина. – Сумма перечислена взыскателю.

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