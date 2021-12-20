Водитель грузовика насмерть сбил 15-летнюю школьницу на «зебре» в Култуке Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическое ДТП произошло в Култуке. Накануне вечером, 19 декабря, 45-летний водитель сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От травм девушка погибла на месте аварии до приезда медиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

В связи с гибелью подростка прокуратура Слюдянского района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты полицейской проверки.

Пешеходов просят быть внимательными на «зебре»: при переходе дороги убедиться, что все машины остановились.

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