Троллейбус будет ходить из центра Иркутска до поселка Молодежный Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Троллейбус №777 будет ходить от сквера Кирова до поселка Молодежный. Осуществлять маршрут в Иркутске начнут на следующей неделе. Точную дату горожанам сообщат позже. Соответствующее распоряжение издало министерство транспорта Иркутской области 17 декабря.

Планируется, что троллейбус №777 будет ходить в часы пик.

КОНКРЕТНО

Маршрут троллейбуса №777

Иркутск: ул. Сухэ-Батора, ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Седова, ул. Советская, ул. Байкальская; Автодорога «Иркутск – Листвянка», Автодорога «Подъезд к п. Молодежный»; п. Молодежный: ул. Подгопная, пер. Снежный, ул. Солнечная.

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