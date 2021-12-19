20-летняя пассажирка «Хонды Торнео» погибла при столкновении с «Камазом» в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 18 декабря, смертельная авария произошла на 1828 километре трассы Р-255 «Сибирь» в районе села Большая Елань Усольского района. 23-летний водитель «Хонды Торнео» столкнулся с «Камазом». На месте ДТП погибла 20-летняя пассажирка иномарки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Второй пассажирке легковушки 1996 года рождения потребовалась медицинская помощь, - рассказали в ведомстве.

В обстоятельствах трагической аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.

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