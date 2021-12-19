В Ангарске автобус сбил 7-летнего мальчика на «зебре» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске автобус сбил 7-летнего мальчика на «зебре». В вечернее время школьники переходили дорогу по нерегулируемому пешеходу на улице Карла Маркса, один из них отстал от группы. 63-летний водитель автобуса «Дэу» не заметил ребенка и не остановился вовремя. В момент аварии детей сопровождала мама пострадавшего мальчика. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В результате ДТП ребенок получил ушибы, осмотрен медиками, отпущен домой, - отметили в ведомстве.

Полицейские продолжают устанавливать все причины и условия случившегося. По неофициальным данным, водителя временно отстранили от работы. Прокуратура Ангарска начала проверку по факту аварии.

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