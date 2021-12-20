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Здоровье20 декабря 2021 6:59

Почти 381 тысяча иркутян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

По данным на 20 декабря, два компонента вакцины получили уже 1 045 526 жителей региона
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Почти 381 тысяча иркутян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Почти 381 тысяча иркутян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области продолжается вакцинация от коронавируса. По данным на 20 декабря, два компонента вакцины получили уже 1 045 526 жителей региона. Первый этап иммунизации от инфекции прошли 1 168 714 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

- В Иркутске первый компонент введен 380 855 горожанам, - отмечают специалисты. – Больше 340 тысяч из них уже получили и вторую дозу вакцины.

Наибольшее число привитых от COVID-19, после Иркутска, проживает в Братске. Там оба «укола здоровья» поставили 90 196 горожан. Немного отстал Ангарск – там полностью привились 89 722 человека.

Карта вакцинации от коронавирусной инфекции по Иркутской области на 20 декабря

Данные статистики по вакцинации в Иркутской области на 20 декабря.

Данные статистики по вакцинации в Иркутской области на 20 декабря.

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