Высокотехнологичный операционный блок открылся в Иркутской областной детской больнице. Фото: правительство Иркутской области

Самая высокотехнологичная операционная Сибири и на Дальнем Востоке открылась в Иркутской государственной областной детской клинической больнице. Сегодня там уже прошла первая операция. Блок площадью 255 квадратных метров был построен за шесть месяцев. Он состоит из двух операционных, оборудованных по последнему слову техники. Их открытие позволит увеличить объем операций на 50% - до шести тысяч в год. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В первом зале хирурги будут выполнять малоинвазивные операции без разрезов, через прокол, что менее травматично для пациентов, чем стандартная хирургия, - рассказали в пресс-службе правительства региона. - В операционном зале кардиоторакальной хирургии будут проводить операции на сосудах, головном и спинном мозге.

Цифровые возможности позволят во время операций проводить прямые трансляции для проведения дистанционных консилиумов с российскими и международными врачами.

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