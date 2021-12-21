До -19 и снег в Иркутске 21 декабря обещают синоптики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 21 декабря ожидается с переменной облачностью. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают сегодня небольшой снег и северо-западный ветер до 5-10 м/с.

- В областном центре днем температурные показатели достигнут -17…-19 градусов, - говорят метеорологи.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – составляет 729 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха – повышенная, 75%. Погода в Иркутской области 21 декабря также будет с переменной облачностью, местами выпадут осадки. Ветер синоптики прогнозируют с порывами до 13 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -16…-21, в низинах до -25…-30. Холоднее всего в северных, верхнеленских районах и Чунском районе, там сегодня -28…-33, в низинах до -42.

Кстати, в Иркутске сегодня также начнется похолодание, насколько ниже нуля опустятся показатели термометров и долго ли оно продлится – здесь.