Пятерых жителей Иркутской области осудят за 11 незаконных рубок леса

Техника лесорубов также арестована Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пятерых жителей Нижнеилимского района осудят за незаконные рубки леса. Уголовные дела с обвинительным заключением переданы в суд. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД РФ по Иркутской области и в прокуратуре региона.

- По версии следствия, житель района, ранее судимый за совершение экологических преступлений, с целью совершения незаконных рубок деревьев на территории Нижнеилимского и Падунского лесничеств организовал преступную группу, в которую вовлек 5 лиц, обладающих навыками в сфере лесозаготки, - говорят в прокуратуре. – Один из соучастников заключил досудебное соглашение, его будут судить отдельно.

В полиции отметили, что 35-летний лидер набрал в свою группу молодых парней. Чтобы проводить рубки вечером и ночью, он подельников из отдаленных поселков оставлял ночевать у себя. При этом во время обыска его дома нашли охотничье ружье, два карабина и три сотни патронов. Таким образом, было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов». Кстати, организатор группы с октября прошлого года находится под стражей.

Стоит отметить, что также арестована техника черных лесорубов на сумму 4 миллиона рублей. При этом ущерб лесному фонду от их действий оценивается в 12 миллионов рублей.

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