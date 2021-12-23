Шесть ледовых переправ открыли в Иркутской области Фото: Олег УКЛАДОВ

В четырех районах Приангарья к концу декабря открыли ледовые переправы. Всего их пока что шесть штук – три из них в Казачинско-Ленском районе и еще по одной - в Катангском, Нижнеудинском и Шелеховском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В остальных же местах выезд на лед пока запрещен, за три дня в регионе установлены 161 запрещающий знак и информационный аншлаг, в 28 локациях возможные съезды на лед перекрыты бетонными блоками. Тем не менее, автомобилисты продолжают рисковать, выезжая на неокрепшее покрытие водоемов. Накануне только в Усть-Удинском районе привлекли к административной ответственности пятерых.

- Напоминаем, что проезд транспортных средств по водному объекту вне переправы влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, - отмечают в региональном МЧС.

Также недопустимо оставлять детей одних у водоемов ни сейчас, ни в любое другое время года.

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