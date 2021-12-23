Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на улице Трактовой в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На улице Трактовая в Иркутске 23 декабря произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух иномарок. Авария случилась примерно в семь часов вечера в четверг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, универсал «Toyota Fielder» столкнулся с внедорожником «Infiniti», а затем задел автобус МАЗ, - говорят полицейские.

Стоит отметить стразу, что никто из пассажиров маршрутного автобуса, а также водитель МАЗа не пострадали. Травмы, не опасные для жизни, отмечены у автомобилиста и пассажира из «Тойоты». На месте работают специалисты, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить точные причины и обстоятельства ДТП.

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