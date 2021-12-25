Стало известно, насколько на самом деле подорожали новогодние салаты в Иркутске. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Традиционные новогодние салаты -"Оливье", "Мимоза" и "Селедка под шубой" серьезно выросли в цене за год. Изменение цен на эти блюда сравнили специалисты Иркутскстата.

- Традиционным блюдом новогоднего стола является салат "Оливье", - говорят в Иркутскстате. - В этом году жителям Иркутской области покупка основных ингредиентов для приготовления этого блюда обойдется в 439,87 рублей, что на 13% дороже, чем в прошлом году. Стоимость набора продуктов для салата "Селедка под шубой" увеличилась на 17,8% и составила 212,7 рублей. Для приготовления салата "Мимоза" необходимо будет потратить 274,5 рубля, на 32% больше, чем год назад.

Разница весьма солидна. Взять "Оливье". Он подорожал меньше остальных, всего на 13%, хотя обходится теперь почти в 440 рублей, тогда как год назад его можно было приготовить в том же количестве, потратив 389. На 50 рублей больше уйдет из бюджета! Почему? Самые дорогие ингредиенты этого салата - это колбаса и зеленый горошек. Они теперь обходятся на 8-9% дороже. А больше всего из его составляющих выросли в цене картошка и яйца. В "Сельди под шубой" больше всего подскочила по стоимости недорогая в принципе свекла, в "Мимозе" - картошка.

Салат "Сельдь под шубой".

Салат "Мимоза".

Салат "Оливье".

- Увеличение стоимости этих блюд обусловлено прибавкой в цене всех компонентов, - подтверждают в Иркутскстате. - Так, значительней всего подорожали свекла и картофель – в 1,5 раза по сравнению с ноябрем предыдущего года. Морковь увеличилась в цене на 25%, консервы рыбные – на 22%, яйца – на 21%, майонез – на 14%, репчатый лук – на 12%, маринованные овощи и вареная колбаса – на 9%, сельдь соленая – на 7%.

Ну что поделать, готовить-то на Новый год надо. Хозяйки разводят руками и...закупают продукты. Экономят те, у кого овощи есть свои, с дач.

По данным иркутского отделения ЦБ РФ, по данным за ноябрь, рост цен в регионе составил 8, 68% (с начала года). Стоимость продуктов выросла на 9%. Больше всего подорожали яйца - на 21, 25% и овощи - на 15, 3%. Меньше - мясо - на 9, 4% и молоко - на 8, 15%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Накрываем праздничный стол, как у Наденьки из «Иронии судьбы» (подробности)