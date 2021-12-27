Пробки в максимальные 10 баллов сковали Иркутск вечером, 27 декабря. Фото: "Яндекс.Пробки".

Не получится быстро вернуться с работы домой, вечером, в понедельник 27 декабря у многих иркутских автомобилистов. Дело в том, что на городских улицах образовались огромные предновогодние пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 19.00, в Иркутске заторы в максимальные 10 баллов.

Итак, движение затруднено в Октябрьском и Правобережном округах. Заторы возникли на улицах Карла Маркса, Ленина, Седова, Чкалова, бульвар Гагарина, Рабочая, Тимирязева, Партизанская, Советская, Пискунова, Карла Либкнехта, Баррикад, Братская, Красноказачья, Набережная Иркута, Ширямова, Маяковского, Лызина, Байкальская.

Чтобы не попасть в затор, водителям лучше заранее выбирать пути объезда или задержаться на рабочем месте и поехать домой позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как ездит единственный в Иркутске троллейбус без "рогов" со счастливым номером 777 (Подробности)