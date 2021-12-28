Эпидемия ОРВИ отступила в Иркутской области, показатель заболеваемости ниже на 8% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области отступила эпидемия ОРВИ. Свидетельствует об этом число заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями за неделю. За неделю за помощью к медикам обратились 27 665 «простудившихся». Этот показатель ниже эпидемического уровня на 8 %. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В большинстве заболевших – дети, их от общего количества 64%. Случаи заболевания гриппом в Приангарье также продолжаются.

- Лабораторно диагноз гриппа за неделю подтвержден у 52 взрослых и 158 детей, - говорят специалисты. - В регионе завершается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привито 35,8% населения.

Эпидемия ОРВИ отступила, но расслабляться не стоит. В мире продолжается пандемия коронавируса, меры предосторожности остаются прежними – чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, носить маски, избегать мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

- Напоминаем сибирякам о важности обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях любого заболевания, - говорят в Роспотребнадзоре. - Самолечение недопустимо.

Кому нужно ставить прививку от гриппа согласно национальному календарю:

Кому стоит поставить прививку от гриппа. Фото: Роспотребнадзор Иркутской области

Грипп - симптомы и профилактика. Фото: Роспотребнадзор Иркутской области

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