В Иркутске вновь пробки в 10 баллов вечером, 28 декабря. Фото: сервис "Яндекс.Пробки"

Иркутск в предновогодние дни окончательно встал в пробках. Вечером, 28 декабря многие автомобилисты вновь простоят в заторах, которые к вечеру вновь составили максимально возможные 10 баллов. Такие данные в 19.00 приводит сервис «Яндекс.Пробки». рассказываем, где придется постоять.

Движение затруднено на улицах Карла Маркса, Ленина, Седова, Чкалова, бульвар Гагарина, Рабочая, Желябова, Тимирязева, Партизанская, Советская, Пискунова, Карла Либкнехта, Баррикад, Братская, Красноказачья, Набережная Иркута, Ширямова, Красноказачья, Маяковского, Лызина, Урожайная, Академическая, Лермонтова

Лучший совет водителям, которые не хотят попасть в затор, заранее выбирать пути объезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка спасла 1,5 миллиона рублей 85-летней пенсионерки, которую целый день пытались развести мошенники (Подробности)