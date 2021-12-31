60 бригад скорой помощи будут дежурить в новогоднюю ночь в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Станция скорой помощи Иркутска переходит на усиленный режим работы. В новогоднюю ночь в городе будут дежурить 60 бригад. Все они готовы в любой момент выехать на помощь к пациентам.

- Неотложная и экстренная помочь все новогодние праздники будет работать круглосуточно, - рассказала и.о. министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова. - Кроме этого, создан достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Добавим, что на сегодняшний день в Приангарье развернуты 4 393 койки для лечения пациентов с коронавирусом. Также в праздники можно поставить себе прививку от ковида. Пункту вакцинации будут работать с 2 по 6 января 2022 года, а также 8 и 9 января.

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