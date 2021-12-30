Как будет ходить транспорт на Новый год 2022 в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

Как будет ходить транспорт на Новый год 2022 в Иркутске, хочется знать всем, кто собирается провести самую волшебную ночь в году не дома, а, например, любуясь салютом в центре города. Но важно, чтобы было удобно уехать домой, когда праздник закончится. Поэтому автобусы, троллейбусы и трамваи на основных маршрутах станут работать до двух часов ночи.

- В ночь на 1 января отправятся в рейсы автобусы по маршрутам № 6 «Ц. Рынок – пос. Жилкино», № 8 «Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый», № 9 «Ц. Рынок – с. Дубинина», № 28р «Ц. Рынок – Авиазавод», № 32 «Ц. Рынок – м/р Зеленый», № 33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная», № 37 «Ц. Рынок – Н.Ленино», № 39 «Ц. Рынок – ст. Горка», - перечислили в городской администрации.

Кроме того, на линии выйдут трамваи № 1 («Ул. Волжская – Студгородок»), № 4 («Ц. Рынок – ул. Братская»), № 5 («м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц. Рынок»), а также троллейбусы № 3 («м/р Солнечный – пр. Марата»), № 4 («ул. Свердлова – Аэропорт»), № 5 («Сквер им. Кирова – М. Конева»), № 7 («ул. Свердлова – м/р Первомайский»), № 8 («ул. Свердлова – м/р Юбилейный»).

Как будет ходить транспорт на Новый год 2022 в Иркутске, уже понятно. Но что насчет первого дня будущего года? Автобусы, троллейбусы и трамваи станут ездить по графику выходного дня, самый ранний рейс стартует в 6.15 утра.

Подробную информацию, как будет ходить транспорт на Новый год 2022 в Иркутске, смотрите здесь.

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