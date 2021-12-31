Около 800 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки

Чтобы улицы Иркутска были почищены перед Новым годом, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Снег и наледь дорог, тротуаров, общественных пространств, лестниц в микрорайонах убирают круглосуточно. Только за сутки с улиц Иркутска вывезли около 800 тонн снега.

– Прошедшей ночью основные силы были направлены на уборку центральной части города .- отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - Вывозили снег и очищали такие улицы, как Российская, Канадзавы, Сухэ-Батора, Чкалова и другие.

В порядок приводят не только центр города. За сутки очищены все магистральные улицы, а также участки со сложным рельефом. 31 декабря уборка продолжается в усиленном режиме.

Прогноз синоптиков неутешительный. Снег в Иркутске продолжится. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет ходить транспорт на Новый год 2022 в Иркутске (Подробности)