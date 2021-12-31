Еще 450 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается борьба с коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 450 человек. 144 из них проживают в Иркутске. С весны 2020 года, когда пандемия началась в Приангарье, в нашем регионе уже 157 011 заболевших. Госпитализированы на данный момент 2 319 пациентов. Такие данные 31 декабря привел оперативный штаб.

Увы, увеличивается и число смертей от COVID-19. За сутки умерли еще 16 человек. Всего в Приангарье 7 092 жертвы инфекции. Еще 585 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки составил 2 пациента.

Есть и приятные новости. За сутки в Иркутской области ковид победили сразу 2106 заболевших. В общей сложности выздоровели 136 780 человек.

Врачи по-прежнему просят сибиряков носить защитные маски в общественных местах.

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