Поздравление Председателя Думы Иркутска Евгения Стекачева с Новым 2022 годом: Пускай осуществятся заветные мечты

Первые лица Приангарья продолжают подводить итоги 2021 года и поздравлять сибиряков с наступающим Новым 2022 годом. Читайте поздравление Председателя Думы Иркутска Евгения Стекачева с Новым 2022 годом. Евгений Стекачев отметил, что мы пережили довольно непростой год и пожелал всем осуществления заветных мечт.

Дорогие иркутяне! Мир не оставляет в покое пандемия коронавирусной инфекции, все отрасли экономики и социальная сфера испытывают невероятные нагрузки. Но нужно находить силы, чтобы оставаться на плаву, и мы постепенно приспосабливаемся к новым условиям. Городские власти делают все, чтобы выполнять обязательства перед жителями и не только обеспечивать привычный уровень жизни, но и стремиться к большему.

Понимая это, Дума Иркутска, в частности, утвердила новую меру поддержки молодых учителей – компенсацию стоимости аренды жилья. Мы надеемся, что она убедит выпускников педагогических вузов остаться в сфере образования и одновременно будет им финансово полезна в эти непростые времена. Также по инициативе депутатов из бюджета были выделены значительные суммы на ремонт зданий детских садов и школ, чтобы дети получали образование в безопасных условиях. Успешно принят бюджет Иркутска на 2022 год, в котором большие средства традиционно заложены на социальный блок.

Это, конечно, далеко не все решения, которые мы приняли совместно с городской администрацией в уходящем году. Но заверяю: всё, над чем мы работали, преследует единственную цель – обеспечить иркутянам достойный уровень жизни. Глубоко благодарен всем, кто разделяет наши стремления, помогает и поддерживает наши инициативы, вносит свои предложения и участвует в жизни города – так или иначе.

Уважаемые земляки! Новый год – это поистине семейный и добрый праздник, окутанный домашним уютом и волшебством. В новогоднюю ночь принято оставлять все плохие воспоминания в уходящем году и загадывать заветное желание. Я желаю Вам встретить 2022 год в компании близких и родных людей, вспомнить самые теплые моменты из жизни. Пусть он принесет вам удачу, яркие впечатления и новые свершения, и пускай осуществятся заветные мечты. Будьте здоровы и счастливы!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поздравление мэра Иркутска Руслана Болотова с Новым 2022 годом: Желаю, чтобы в семьях царили мир и покой (Подробности)

Поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Новым 2022 годом (Подробности)