Человек погиб при пожаре в двухэтажном доме в Хомутово 1 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деревянный двухэтажный дом загорелся в Хомутово. О пожаре по адресу Депутатская, 36 1 января в 08:43 в пожарно-спасательную службу сообщил очевидец. Когда спасатели прибыли к месту, дом полностью был охвачен огнем. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В связи с большой площадью пожара и угрозой перехода огня на соседние строения к месту были направлены дополнительные силы из Иркутска, - рассказали в ведомстве. - В 09:35 пожар локализован на площади 216 квадратных метров.

По предварительной информации, в момент пожара в доме находились 9 человек. До приезда спасателей 5 из них эвакуировались самостоятельно. Один из них получил травмы, второй скончался при госпитализации, в карете скорой помощи. Судьба еще 4-х человек остается неизвестной. Информация уточняется.

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