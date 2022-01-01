Синоптики: 1 января в Иркутске температура опустится до -16 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске 1 января столбик термометра опустится до -14,-16 градусов. Снегопада в столице Приангарья не ожидается. Порывы переменного ветра достигнут 2-7 м/с. По области температура продержится на уровне -13,-18 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.

- В Иркутской области 1 января ожидается переменная облачность, небольшой снег, в южных районах без существенных осадков, ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, - рассказали синоптики.

В пониженных формах рельефа температура опустится до -22,-27 градусов. Традиционно холоднее всего на севере Приангарья. В северных и верхнеленских районах столбики термометров покажут -20,-25, а при облачной погоде -30,-35.

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