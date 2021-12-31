Швейцарец влюбился в сибирячку и женился на ней под Новый год. Фото: личный архив Анастасии Торбиной

Нарядная елка, трескучий мороз под -40, снег по колено и российский загс.

Именно этим запомнится на всю жизнь встреча Нового 2021 года военному полицейскому из Швейцарии Натану Уильяму Моосу. Ровно год назад 25-летний гость из страны самого вкусного сыра и шоколада оставил Альпы ради далекой Сибири, чтобы… жениться! И теперь для Натана и его супруги Анастасии Торбиной из Бодайбо Новый год по-настоящему семейный праздник. Праздник любви и их союза!

Натану нравится в морозной Сибири. Фото: личный архив Анастасии Торбиной

ВЛЮБИЛСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

- Мы познакомились в Новосибирске. Туда я уехала после окончания школы. Получила лингвистическое образование и стала работать преподавателем русского языка у иностранцев, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» теперь уже Анастасия Моос. – Натан уволился с прежней работы и устроился в военную полицию. Но перед выходом на службу, у него был большой отпуск. Летом он приехал в Новосибирск, чтобы изучать русский. Ему вообще нравится наша страна, особенно та ее часть, где много снега, поскольку он любит кататься на лыжах. За этим и отправился в Сибирь.

Отношения «преподаватель - ученик» продлились у Анастасии и Натана три месяца. За это время швейцарец достаточно свободно заговорил на великом и могучем, но пришло время возвращаться домой. Уехав в Швейцарию, Натан не переставал писать преподавателю в соцсетях, а через несколько месяцев им посчастливилось встретиться.

- Я поехала в отпуск в Италию, - продолжает Анастасия. - Написала об этом Натану. Он ответил, что живет на юге Швейцарии, на границе с Италией, в пяти часах езды от Милана. Пригласил в гости. Причем тогда он все еще обращался ко мне на вы. Я согласилась. Приехала буквально на пару дней. Натан в первый же день познакомил с семьей, что было неожиданно, и, конечно, показал страну. Мы съездили на самый знаменитый курорт Швейцарии в деревне Церматт, вокруг которого находятся знаменитые Пеннинские Альпы. Сам же он жил недалеко от Сьона.

Свадьба влюбленных. Фото: личный архив Анастасии Торбиной

Время, что провели в Швейцарии Анастасия и Натан, пролетело незаметно, как и отпуск Анастасии. Едва сойдя с трапа самолета в родном уже Новосибирске, она получила сообщение с признанием. Швейцарец рассказал, что влюбился и хочет всегда быть рядом с ней. Пообещал приехать - и слово сдержал.

- Он и правда приехал ко мне под Новый 2020 год, - улыбается Анастасия. - Начал ухаживать и доказывать, что настроен серьезно. 1 января 2020-го мы начали встречаться. Именно с этой даты и считаем себя парой.

Натан и Анастасия на Байкале. Фото: личный архив Анастасии Торбиной

В гости к теще на борщ и пирожки

В марте Натан и Анастасия улетели на месяц в Швейцарию. Правда, сибирячке задержаться пришлось на полгода - грянула пандемия коронавируса, границы между странами закрылись. Вернуться в Россию Анастасия могла только через другие страны, но решила этого не делать.

- Подумали с Натаном, что если я уеду сейчас, то неизвестно, когда вернусь, - говорит Анастасия. - Никто же не мог предугадать, когда откроются границы. Мы, наконец, начали жить вместе. В Новосибирск вернулись лишь в октябре 2020-го. И здесь меня ждал сюрприз: Натан позвал меня в ресторан и сделал предложение.

- Хочешь свадьбу со мной? - почти на чистом русском спросил Натан и вручил аж два букета.

Натан мечтает еще приехать в Сибирь. Фото: личный архив Анастасии Торбиной

Анастасия сказала да. Оставалось только решить, где расписаться. Так как Натан еще не познакомился с будущей тещей, пара решила узаконить отношения в родном городе Анастасии - Бодайбо. Туда сибирячка привезла избранника в самое морозное время - в декабре, когда столбик термометра опустился ниже -40 градусов.

Бракосочетание в загсе назначили на 18 декабря, под самый Новый год.

- Натана привлекла эта экзотика, - смеется Анастасия. - Ему было интересно побывать на сибирском морозе, поэтому он с радостью согласился. И остался доволен! Восхитили наши пейзажи и русская баня.

Натан и Анастасия обожают путешествовать. Фото: личный архив Анастасии Торбиной

Став мужем и женой, пара переехала в Новосибирск. Там, в августе 2021-го, сыграли настоящую свадьбу - с гостями. На торжество приехали родители и Анастасии, и Натана. А сегодня супруги счастливо живут в Швейцарии.

- На каком языке разговариваем? - переспрашивает Анастасия. - Конечно на русском. Муж его знает на хорошем уровне. А я учу французский, чтобы найти работу. Какие русские блюда готовлю мужу? Он любит фаршированные перцы, пельмени, блины. Еще он обожает квас.

Этот Новый год пара планирует встречать в Швейцарии, но Анастасия признается, что Натан хочет хоть на несколько дней съездить к теще в Бодайбо - на борщ и пирожки. Русская кухня пришлась швейцарцу по вкусу!