30 водителям в Иркутской области грозит лишение прав за пьяную езду в новогоднюю ночь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

31 декабря и ночью 1 января в Иркутской области выявили 30 нетрезвых водителей. 10 из них были задержаны в Иркутске и Иркутском районе. Напомним, в праздничные дни дорожные полицейские ведут усиленную работу по выявлению пьяных лихачей на дорогах региона. Об этом сообщают в УГИБДД Иркутской области.

- Полицейские призывают граждан с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать сотрудникам органов внутренних дел о подозрительном поведении водителей на проезжей части, - обратились к жителям Приангарья в ведомстве.

Напомним, за езду в нетрезвом виде водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав. При повторном нарушении наказания строже: от штрафа в 200-300 тысяч рублей до тюремного срока.

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