Больше 2,3 тысяч жителей Иркутской области выздоровели от коронавируса 1 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

157 451 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии. За сутки подтвердилось еще 440 новый случай заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 2266 человек . В больницах на 53 пациента стало меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 139 091 житель Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 2311 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 7109 жителей - 17 за минувшие сутки.

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