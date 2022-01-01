28 детей появились на свет в Иркутске в новогоднюю ночь Фото: Иван ВИСЛОВ

28 детей появились на свет в Иркутске в новогоднюю ночь – это 15 девочек и 13 мальчиков. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на региональный минздрав.

- В 00 часов 20 минут в Иркутском областном перинатальном центре на свет появилась девочка, еще через 10 минут уже другом учреждении - в городском перинатальном центре родилась еще одна девочка, - рассказала осуществляющая полномочия министра здравоохранения региона Анна Данилова.

Также в региональном минздраве отметили, что малыши и их мамы чувствуют себя хорошо.

В ближайшее время из иркутского перинатального центра будет выписана женщина с тройняшками, которые появились на свет в конце декабря.

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