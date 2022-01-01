Возбуждено уголовное дело после гибели 5 человек при пожаре в двухэтажном доме в Хомутово

Прокуратура проведет проверку после гибели ребенка на пожаре в Хомутово. Фото: прокуратура Иркутской области

Возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек на пожаре в Хомутово, произошедшем в двухэтажном деревянном доме утром 1 января. Прокуратура Иркутского района организовала проверку в связи с сообщением о гибели ребенка. На место выехала следственно-оперативная группа, в составе сотрудников МЧС, следователей СК и криминалистов, а также и.о. прокурора района Ирина Кончилова. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

- В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребёнок, - рассказали в ведомствах. - Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу.

Следственным отделом по Иркутскому району регионального СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Специалисты продолжают работать на месте пожара. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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