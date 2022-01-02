Один человек погиб в столкновении Тойоты Ленд Крузер 200 и Тойоты Камри на трассе в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла в ночь на 2 января на 112 километре трассы Тайшет-Чуна-Братск. В районе рабочего поселка Лесогорск Чунского района лоб в лоб столкнулись Тойота Камри и внедорожник Тойота Ленд Крузер 200. От удара автомобили превратились в груду искореженного металла.

- От полученных травм на месте скончался 38-летний водитель Камри, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Водитель внедорожника не пострадал.

Дорожные полицейские выяснили, что в сентябре 2021 года погибший водитель был лишен водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянение и в момент автоаварии не был пристегнут ремнем безопасности. Что касается водителя Ленд Крузера, то он был пьян. Концентрация алкоголя в его крови превысила допустимую норму более чем в 7 раз. Виновник смертельного ДТП устанавливается.

Полицейские еще раз призывают автомобилистов не садиться за руль пьяными.

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